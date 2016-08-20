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galatasaray'dan şenol güneş'e ağır misilleme

GALATASARAY'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E AĞIR MİSİLLEME

Galatasaray kulübü yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada Şenol Güneş'in sözlerine binaen, "Galatasaray'ın adı geçtiğinde işler çok kolaylaşır" dedi.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 11:06
Puan Ver : Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Ağır Misilleme(0/10)


Transfer döneminin flaş takımı Galatasaray'ın en yetkili isimlerinden olan Sportif AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara yeni müjdeler verdi. Porto'nun Portekizli futbolcusu Josue'nin bugün İstanbul'a geleceğini ve sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.



"%99 BİZİM LEHİMİZE"



Nazifoğlu, Lassana Diarra transferi için de gündem oluşturacak açıklamalar yaptı: Marsilya'lı yıldız futbolcu için tek sıkıntının Lokomotiv Moskova ile yaşadığı tazminat sorunu olduğunu belirten Nazifoğlu, transferin bitmesi için oran sorulunca "Benim için her şey yüzde 99 bizim lehimizedir. Bu transferde de bu oran geçerli" dedi.








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