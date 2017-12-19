GALATASARAY'DAN SAVAŞ ÇIKARACAK HAMLE GELDİ
Galatasaray, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'le görüştü.
Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'un sezon başında 2 yıllığına takımın başına getirdiği Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği iddia edilirken, yeşil-beyazlı kulübün deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı sözleşmedeki madde dikkat çekti.
BURSASPOR SÖZLEŞMESİNE MADDE KOYDU
Bursaspor Kulübü, Fransız teknik adam ile yaptığı sözleşmede Le Guen'in mukavelesinin bitiş tarihine kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştıramayacağı yönünde madde koydurduğu bildirildi.
Ayrıca Le Guen'in takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıl içerisinde aldığı paraları da Bursaspor'a geri vereceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar