Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'un sezon başında 2 yıllığına takımın başına getirdiği Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği iddia edilirken, yeşil-beyazlı kulübün deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı sözleşmedeki madde dikkat çekti.

BURSASPOR SÖZLEŞMESİNE MADDE KOYDU

Bursaspor Kulübü, Fransız teknik adam ile yaptığı sözleşmede Le Guen'in mukavelesinin bitiş tarihine kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştıramayacağı yönünde madde koydurduğu bildirildi.

Ayrıca Le Guen'in takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıl içerisinde aldığı paraları da Bursaspor'a geri vereceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada