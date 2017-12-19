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Galatasaray'dan savaş çıkaracak hamle geldi

GALATASARAY'DAN SAVAŞ ÇIKARACAK HAMLE GELDİ

Galatasaray, Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'le görüştü.

Tarih : 19 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Galatasaray'dan Savaş Çıkaracak Hamle Geldi(10/10)6

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'un sezon başında 2 yıllığına takımın başına getirdiği Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirileceği iddia edilirken, yeşil-beyazlı kulübün deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı sözleşmedeki madde dikkat çekti.

BURSASPOR SÖZLEŞMESİNE MADDE KOYDU

Bursaspor Kulübü, Fransız teknik adam ile yaptığı sözleşmede Le Guen'in mukavelesinin bitiş tarihine kadar Türkiye'de başka bir takım çalıştıramayacağı yönünde madde koydurduğu bildirildi.

Ayrıca Le Guen'in takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıl içerisinde aldığı paraları da Bursaspor'a geri vereceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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