GALATASARAY'DAN SAMİR NASRİ BOMBASI
Süper Ligde yeniden liderliğe yükselen Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'yi gündeme aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'da istediği ortamı bulamayan ve mutsuz olan 10 numara Samir Nasri'nin nabzını yoklamaya başladı.
Aldığı yüksek maaş nedeniyle kulübünden gönderilmesi gündemde olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu için Galatasaray transfer formülü hazırlıyor.
EMRAH BAŞSAN İLE YOLLAR AYRILACAK
Antalyaspor'a Emrah Başsan'ı göndermeyi planlayan yönetim, Samir Nasri'ye de yıllık 4 milyon Euro'luk maaş önerdi ve 2.5 sezonluk sözleşme ile aklını çelmeye çalıştı.
Fransız yıldız, devre arasında Aslan olursa 2 milyon Euro'yu cebine koyacak. G.Saray, yeni yönetimin göreve başlamasıyla Nasri pazarlıklarına resmen başlayacak. Yıldız oyuncu, transfer edilirse Belhanda sol açığa çekilecek.
Kaynak: haberinburada
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