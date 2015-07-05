

Galatasaray, kadrosuna kattığı Lukas Podolski'ye özel ürünleri satışa sundu. Ancak Alman futbolcunun ismi tişörtlere "Lukas" yerine "Lucas" olarak yazıldı. Hata kısa bir süre sonra düzeltildi. Yapılan bu hata daha önce kaptan Sabri Sarıoğlu için hazırlanan "Sarbi" formasını da akıllara getirdi.



Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Lukas Podolski'ye resmi imzayı attırırken bu transfer sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Podolski, 3+1 yıllık sözleşmenin ardından sempatik hareketleri ile taraftarların ilgi odağı haline geldi ve Galatasaraylı yetkililer harekete geçti. Alman futbolcu için GS Store üzerinden tişörtlerin satışa sunulduğu açıklandı.