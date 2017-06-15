Bir yandan Swansea'li Bafetimi Gomis transferini bitirmeye çalışan Galatasaray, diğer yandan da Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Sow için harekete geçti.



Sarı-lacivertli yöneticilerin, "Al Ahli'den bonservisini bedelsiz alırsan Fenerbahçe'de oynamaya devam edersin" dedikleri Senegalli golcü, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi.



Sarı-kırmızılıların transferden yetkili yöneticisi Cenk Ergün'ün, Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübünden Sow ile görüşme yapabilmek için izin istediği öğrenildi.



Yönetici Cenk Ergün'ün Al Ahli'den gerekli izin belgesini aldıktan sonra Sow'un menajerliğini yapan abisi Abdullah Sow ile Fransa'da bir ön görüşme yaptığı ifade edildi.



Sow'un menajeri ve abisi Abdullah'ın bu buluşmada Cenk Ergün'e "Sow'un Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Eğer Fenerbahçe ile yollarımız ayrılırsa seve seve Galatasaray ile masaya otururuz" dediği belirtildi.







kaynak:sabah