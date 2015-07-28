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galatasaray'dan kalinic ve douglas bombası!

GALATASARAY'DAN KALİNİC VE DOUGLAS BOMBASI!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, transferde bombaları Dniprolu yıldızlar Kalinic ve Douglas ile patlatmaya hazırlanıyor.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:49
Puan Ver : Galatasaray'dan Kalinic Ve Douglas Bombası!(7/10)7


Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, transferde bombaları Dniprolu yıldızlar Kalinic ve Douglas ile patlatmaya hazırlanıyor. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Douglas'ın Türkiye temsilcisi Malik Arutyunov, "Beşiktaş da Douglas'ı istedi ama Dnipro teklifi kabul etmedi. Rakamı düşük buldular. Oyuncu büyük takıma gitmek istiyor. Galatasaray Devler Ligi'nde oynayacak. Beşiktaş da büyük takım. İkisine de gidebilir. Beşiktaş bir ikinci yabancı stoper daha alacak. Temaslarımız devam ediyor. Ama Galatasaray çok ciddi biçimde ilgileniyor" dedi.



KALINIC'İN İSMİ HAMZA HOCANIN MASASINDA



Dnipro'da forma giyen Hırvat milli takımının golcüsü Kalinic'in, ismi Hamza Hamzaoğlu'nun masasında olan bir oyuncu olduğunu dile getiren, Arutyunov, "Galatasaray ayrıca Kalinic'le de ilgileniyor. Hamza Hamzaoğlu'nun listesinde bulunuyor. Fakat resmi teklif yapılmadı. Kalinic de Douglas gibi büyük takıma gitmek istiyor. Galatasaray'a gidebilir. 27 yaşında, geçen sezon 19 gol attı. Avrupa Ligi'nin en iyi forvetlerinden bir tanesiydi. Galatasaray isterse bu transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı.



VALBUENA SÜRPRİZİ OLABİLİR



Dinamo Moskova'nın Fransız oyuncusu Valbuena'nın kulübünden ayrılması durumunda Türkiye'ye gelebileceğini belirten Malik Arutyunov, "Her şey Dinamo Moskova'ya bağlı. Eğer kulübü Valbuena'yı bırakma kararı alırsa, oyuncu için Türkiye önemli bir seçenek. Gelebilir" dedi. Valbuena geçen sezon Beşiktaş'ın, bu yaz da Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.



 








Etiketler: Galatasaray  Dan  Kalinic  Ve  Douglas  Bombası    haber

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