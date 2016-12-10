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galatasaray'dan ilginç hamle!

GALATASARAY'DAN İLGİNÇ HAMLE!

Galatasaray ligin devre arasında kârlı bir operasyona imza atacak.

Tarih : 10 Aralık 2016, 10:27
Puan Ver : Galatasaray'dan İlginç Hamle!(10/10)8


Galatasaray ligin devre arasında kârlı bir operasyona imza atacak. 4 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan sarı-kırmılıların 8 Ocak'a kadar hazırlıklarını burada sürdüreceği, ardından da Arabistan ya da Katar'a giderek burada özel maç yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu organizasyon için önemli bir gelir elde edeceği ve uzun vadede bu tarz maçların ve seyahatlerin daha da sıklaşacağı belirtildi.



Aslan bugün kampa giriyor



Cim-Bom, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. İdmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, beşe iki top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde yapılan çift kale maçta taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Galatasaray, bugün son antrenmanını yaparak kampa girecek.



 



kaynak:sporhaberler








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