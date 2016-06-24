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galatasaray'dan ikinci bomba!

GALATASARAY'DAN İKİNCİ BOMBA!

Bursaspor'dan Serdar Aziz'i renklerine bağlayarak transferde atağa kalkan Galatasaray, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodallega ile de anlaşmaya vardı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 11:50
Puan Ver : Galatasaray'dan İkinci Bomba!(6/10)4


Forvet takviyesi için uzun süredir araştırmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı renklerine bağladı.



Rodallega ile 2+1 yıllığına anlaşan sarı kırmızılılar, Akhisar Belediyespor'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor ile 34 lig maçında 19 gol atan başarılı oyuncu performansıyla dikkat çekmişti. Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Rodallega 2 gol atmayı başarmıştı.








Etiketler: Galatasaray  Dan  İkinci  Bomba    haber

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