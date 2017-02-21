GALATASARAY'DAN HAKEM İSYANI!
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden hakem hatalarıyla ilgili ve Beşiktaş derbisinin pazartesi günü oynanmasıyla ilgili "Ayrıcalık değil, tarafsızlık istiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Türk futbol hakemlik camiasının itibarsızlaşmasına da yol açan 'kurallara uygun ve yansız' yönetme yetisinden uzak bazı isimler nedeniyle, Galatasaray Spor Kulübü olarak bu açıklamayı yapmak bizim için bir zorunluluktan öte hayati bir gereklilik haline gelmiştir.
Sezonun ilk yarısındaki skandal kararları ‘insan hatası' olarak değerlendirmemize rağmen ne hakemlerde ne de onları kontrol eden, yöneten mekanizmalarda herhangi bir değişiklik veya gelişme olmadığını üzülerek görmekteyiz.
Artık bu kararların anlık hata değil, organize bir şekilde art niyet içererek gerçekleştiğine olan inancımız tamdır.
kaynak:fanatik
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