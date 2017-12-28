İzmir Bergama Belediyesi'nden Semih Kaya'ya büyük jest. Galatasaray formasıyla genç yaşında büyük başarılara imza atan Semih Kaya'nın adı doğduğu sokağa verildi.

Semih Kaya'nın doğduğu evde hala babası Memiş Kaya ve ailesi yaşıyor.

SPARTA PRAG'DA SAKATLANMIŞTI

Fanatik'in haberine göre; sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu şansız bir sakatlık yaşamış ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

Semih Kaya'nın 6 yıllık Galatasaray A takım kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bulunuyor.

Kaynak: haberinburada