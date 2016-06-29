

Kulüpten yapılan duyuru şöyle:







"Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Emlak Konut İdaresi arasında; İstanbul İli Bakırköy İlçesi Florya Mahallesi'nde 22 bin 627 metrekare yüzölçümlü ve İstanbul İli Beykoz İlçesi Riva Mahallesi'nde 1 milyon 76 bin 22 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde, birlikte proje geliştirmek maksadıyla bugün bir protokol imzalanmıştır.







Duran varlıklarımızda değer artışı sağlayarak uzun süredir yaşadığımız mali zorluklara çözüm bulma konusunda bu protokolün çok önemli bir adım olacağı muhakkaktır.







Geçmiş başkanlar ve yönetimler tarafından kulübümüze kazandırılarak yıllardır korunmuş gayrimenkullerimizin, olası en yüksek değer ve devlet güvencesinde kesintiye uğramadan projelendirilmesi hedeflenmiştir.







Bu protokol ile Riva arazisi, yeni oluşan şehir düzenlemesine göre, önceden hazırlanmış planları geliştirilerek değerlendirilebilecektir.







Florya arazisi için, bölgedeki olası değişimler de düşünülerek yeni bir planlama yapılması ekonomik olarak mutlak çok daha avantajlı olacaktır. Genel Kurul onayı alındıktan sonra; yeni Florya projesi de bu protokol dahilinde değerlendirilecektir.







Bu protokolün Emlak Konut İdaresi ile imzalanmasında bizzat katkıları olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız. Temmuz ayı divan toplantısında işbirliği detayları kapsamlı bir şekilde üyelerimiz ile paylaşılacaktır."