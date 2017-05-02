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galatasaray'dan fırsat transferi: samir nasri!

GALATASARAY'DAN FIRSAT TRANSFERİ: SAMİR NASRİ!

La Liga'da mücadele eden Sevilla'da aradığını bulamayan Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri, Galatasaray'ın listesine girdi.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Galatasaray'dan Fırsat Transferi: Samir Nasri!(9/10)7


Bonservisi Manchester City'de olan, geçen sezon başında La Liga ekibi Sevilla'ya kiralanan Samir Nasri, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.



İspanyol kaynaklarından edinilen bilgiye göre Endülüs ekibinde aradığını bulamayan ve çıktığı 30 maçta sadece 3 gol atıp 3 asist kaydeden Samir Nasri gelecek sezon için plan yapmaya başladı.



NASRI'NİN GELECEK SEZON PLANI...



Planları arasında Sevilla'da bir sezon daha devam etmek ya da Manchester City'de kadroya girmeye çalışmak olmadığı belirtilen Nasri'nin yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı.



GALATASARAY 'FIRSAT BU FIRSAT' DEDİ



Galatasaray'ın da orta sahada yaratıcı oyuncu sayısını artırmak ve kanatlara hareket getirmek açısıdan Fransız futbolcuya yöneleceği öğrenildi. Oyuncunun transfer durumu için Manchester City'nin kapısı çalınacak. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde bu transferde kiralık formulünün kullanılması yüksek olasılık...



Kariyerinde Marsilya ve Arsenal formaları da giyen Nasri, Manchester City'ye transfer olduktan sonra düşüşe geçti. Birkaç yıldır da kapasitesinin altında performanslar sergiliyor...



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Dan  Fırsat  Transferi  Samir  Nasri    haber

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