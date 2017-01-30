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galatasaray'dan fb'ye dev gönderme!

GALATASARAY'DAN FB'YE DEV GÖNDERME!

Galatasaray'dan, Kayseri deplasmanında kötü bir futbol sonrası sahadan 4-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'ye imalı gönderme geldi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 15:13
Puan Ver : Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!(6/10)4


Sarı kırmızılılar resmi Twitter hesabından her sabah rutin olarak yaptığı 'Günaydın Galatasaray Ailesi' tweetine bu kez çok ses getiren ve sosyal medyaya büyük yankı uyandıran bir fotoğraf ekledi.



Dün akşam ezeli rakibi Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'ye gönderme yapan Galatasaray, bugünlerde transferi nedeniyle manşetleri süsleyen Alman yıldızı Lukas Podolski'nin eliyle 4 işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı.



 



kaynak:habertürk






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