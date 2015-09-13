2014-2015 sezonunu 3 kupa ile kapatan Galatasaray, yeni sezonda 4 haftada topladığı 5 puanla beklenenlerin çok uzağında kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 3 puanlı sistemde "en kötü" sezon başlangıcını yaptı.







Geçen yıl Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupa mutluluğu yaşadıktan sonra TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılıların, ligin ilk 4 haftasındaki puan kayıpları dikkati çekti.