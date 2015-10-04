GALATASARAY'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA SANSÜR!
Galatasaray'ın resmi Twitter adresinde Medipol Başakşehir maçı anlatılırken Emre Belözoğlu'ndan bahsedilmemesi dikkat çekti.
Galatasaray taraftarı, maç öncesi sadece Sinan Gümüş, Sneijder ve Denayer'i tribüne çağırıp destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünler, eski oyuncuları olan Başakşehirli Emre Belözoğlu için “Satılmış Emre” diye tezahürat yaptı.
Kulübün resmi twitter adresinde de maç anlatılırken Belözoğlu'ndan bahsedilirken, “Başakşehirli bir futbolcu” diye söz edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Inter'e transfer olan Melo da, twitter hesabından Emre Belözoğlu'nu ima ederek dil çıkarma sembolünün bulunduğu bir mesaj yazdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar