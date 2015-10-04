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galatasaray'dan emre belözoğlu'na sansür!

GALATASARAY'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA SANSÜR!

Galatasaray'ın resmi Twitter adresinde Medipol Başakşehir maçı anlatılırken Emre Belözoğlu'ndan bahsedilmemesi dikkat çekti.

Tarih : 04 Ekim 2015, 11:04
Puan Ver : Galatasaray'dan Emre Belözoğlu'na Sansür!(0/10)


Galatasaray taraftarı, maç öncesi sadece Sinan Gümüş, Sneijder ve Denayer'i tribüne çağırıp destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünler, eski oyuncuları olan Başakşehirli Emre Belözoğlu için “Satılmış Emre” diye tezahürat yaptı.



Kulübün resmi twitter adresinde de maç anlatılırken Belözoğlu'ndan bahsedilirken, “Başakşehirli bir futbolcu” diye söz edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Inter'e transfer olan Melo da, twitter hesabından Emre Belözoğlu'nu ima ederek dil çıkarma sembolünün bulunduğu bir mesaj yazdı.








Etiketler: Galatasaray  Dan  Emre  Belözoğlu  Na  Sansür    haber

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