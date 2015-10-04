

Galatasaray taraftarı, maç öncesi sadece Sinan Gümüş, Sneijder ve Denayer'i tribüne çağırıp destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünler, eski oyuncuları olan Başakşehirli Emre Belözoğlu için “Satılmış Emre” diye tezahürat yaptı.







Kulübün resmi twitter adresinde de maç anlatılırken Belözoğlu'ndan bahsedilirken, “Başakşehirli bir futbolcu” diye söz edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Inter'e transfer olan Melo da, twitter hesabından Emre Belözoğlu'nu ima ederek dil çıkarma sembolünün bulunduğu bir mesaj yazdı.