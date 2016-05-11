GALATASARAY'DAN DİLMEN'E MUSLERA CEVABI
Yorumcu Rıdvan Dilmen'in kupa finalinde oynamayacağını iddia ettiği Muslera için Galatasaray'dan bir açıklama geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, yorumcu Rıdvan Dilmen'den önemli bir iddia gelmişti.
Dilmen, sarı kırmızılı yönetimin Muslera için Uruguay Futbol Federasyonu'ndan izin alamadığını, bu oyuncunun Copa America'da Uruguay Milli Takımı kadrosunda olacağı için kupa finalinde oynamayacağını söyledi.
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