"Çok değil yakın geçmişte Ergin Ataman'ın polis şapkasıyla ve polis kordonu altında, ceketinde tükürüklerle Ülker Arena'dan adeta kaçırılmak zorunda kaldığını unutanlar, şimdi de başantrenörlerinin yüzüne sıçrayan ayranın tükürük olduğunu iddia edecek kadar çirkinleşebildiler.







Üstelik devletin resmi haber ajansı AA'nın servise koyduğu fotoğraf altı bilgisinde yüze gelen maddenin ayran olduğunu açık açık yazmasına rağmen bunu yapabildiler.







Daha maç sabahında Hürriyet Gazetesi'ne demeç vererek havayı geren kişi, rakibin As Başkanı Ozan Balaban...







Tribünlere açık açık küfrederek taraftarımızı provoke eden yine rakibin oyuncusu Ali Muhammed..







Maç içinde tribünlerle sözlü tartışmaya giren, hakem masasına fiziki müdahalede bulunan İdari Menajer Cenk Renda...







Maça ara verildiğinde koridorda hakemin üzerine yürüyen rakibin başantrenörü Željko Obradović, Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan ve As Başkan Ozan Balaban...







Üstelik rakibin başantrenörü maç sonu verdiği röportajda her nedense yüzüne tükürüldüğünü söylemiyor; bu kadar önemli bir olayı atlayabiliyor!







Rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, olayın maça ara verildiği sırada yaşandığı iddia ediliyor.







Oysa yüzdeki maddenin tükürük olduğunun iddia edildiği fotoğrafın arka planında görülen çember halinde sahanın ortasında bir araya gelen oyuncular olayın maç sonunda yaşandığının kanıtı.



Galatasaray Odeabank Takım Doktoru Erşan Ateş'in attığı tweetler de olayın maç sonu meydana geldiğini net olarak ortaya koyuyor.







Rakip takım, maalesef kaybettiği her maçtan sonra olduğu gibi yine bir senaryo kaleme alıp sahneliyor.







Basketbolu yönetenleri, her fırsatta ortamı gerenlerin çirkin oyunlarına daha fazla boyun eğmemeye davet ediyoruz.







Rakibin tüm kışkırtma çabalarına karşın sahada sportmence mücadele ederek haklı bir galibiyet alan Galatasaray Odeabank'ın aslan yürekli teknik kadrosunu ve sporcularını tebrik ediyoruz.



Taraftarlarımızı da rakibin artık gelenekselleşen bu tür oyunlarına gelmeden sadece takımımızı desteklemeye çağırıyoruz.







Saygılarımızla..."







