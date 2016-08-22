

Alex Telles'i Porto'ya sattıktan sonra sol bekte sadece Lionel Carole alternatifi kalan Galatasaray'ın, İnter'de istenmeyen adam olan Caner Erkin'le ilgilendiği öğrenildi...







Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra İtalyan kulübüyle anlaşan ancak teknik direktörlük koltuğuna Roberto Mancini'nin ardından Frank De Boer'un gelmesiyle yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Caner'i kiralamaya sıcak bakan Sarı- Kırmızılılar'ın, bu transfer için nabız yokladığı kaydedildi. 2009-10 sezonunda da 1 yıl G.Saray'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde yeniden Sarı-Kırmızılı formayı terletmeye sıcak baktığı bildirildi.