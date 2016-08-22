O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'dan caner erkin atağı!

GALATASARAY'DAN CANER ERKİN ATAĞI!

Galatasaray'ın, Caner Erkin'le ilgilendiği öne sürüldü

Tarih : 22 Ağustos 2016, 10:50
Puan Ver : Galatasaray'dan Caner Erkin Atağı!(0/10)


Alex Telles'i Porto'ya sattıktan sonra sol bekte sadece Lionel Carole alternatifi kalan Galatasaray'ın, İnter'de istenmeyen adam olan Caner Erkin'le ilgilendiği öğrenildi...



Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittikten sonra İtalyan kulübüyle anlaşan ancak teknik direktörlük koltuğuna Roberto Mancini'nin ardından Frank De Boer'un gelmesiyle yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Caner'i kiralamaya sıcak bakan Sarı- Kırmızılılar'ın, bu transfer için nabız yokladığı kaydedildi. 2009-10 sezonunda da 1 yıl G.Saray'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde yeniden Sarı-Kırmızılı formayı terletmeye sıcak baktığı bildirildi.








Etiketler: Galatasaray  Dan  Caner  Erkin  Atağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER