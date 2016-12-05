Bruma ve Carole'ün maaşını yükseltecek olan sarı-kırmızılı yönetimin bir de şartı var: İki futbolcu, yeni transferlerde olduğu gibi başarıya odaklı, yani puan başına parayı kabul edecek. Kupa için ise prim yok.



Bu sezon Galatasaray'ın en iyi ismi olan Bruma'nın devre arasında sözleşmesini uzatmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Fransız kulüplerinin radarında olan Carole'e de iyileştirme yapmaya karar verdi. Dünkü maçta gol atan Bruma'nın ücreti 2-2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, ona asist yapan Carole'ün garanti parasına da yüzde 50 zam yapılacak. Ancak yönetim yeni transferlerin sözleşmelerine koydurduğu başarıya odaklı maç başı parasını Bruma ve Carole'ün de kabul etmesini isteyecek.







Buna göre; Türkiye Kupası'nda maç başı parası kalkacak. Lig ve Avrupa'da geçerli puan başına maç başı parası ödenecek. Yenilgilerde iki oyuncu da para almayacak. Beraberlikte Carole 5 bin, Bruma 7 bin Euro; galibiyetlerde Carole 15 bin, Bruma ise 20 bin Euro alacak.







kaynak:fanatik