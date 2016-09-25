

Galatasaray, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve Beşiktaş'a teşekkür etti.







Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklama şöyle;







"Yasak kalktı; Türk sporu kazandı" başlıklı açıklamada; "Yaşanan birkaç münferit hadise dışında sporun ruhuna, Fair-Play ilkesine ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz.







Beşiktaş yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor; Beşiktaş yönetimini ve taraftarını, ligin ikinci yarısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz" denildi.