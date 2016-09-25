GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR
Galatasaray Kulübü, derbinin ardından resmi internet sitesinde yer alan bir açıklamayla Beşiktaş'a teşekkür etti.
Galatasaray, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve Beşiktaş'a teşekkür etti.
Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklama şöyle;
"Yasak kalktı; Türk sporu kazandı" başlıklı açıklamada; "Yaşanan birkaç münferit hadise dışında sporun ruhuna, Fair-Play ilkesine ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz.
Beşiktaş yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor; Beşiktaş yönetimini ve taraftarını, ligin ikinci yarısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz" denildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar