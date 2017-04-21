GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A OLAY GÖNDERME!
Galatasaray, twitter hesabından kazandığı UEFA Kupası resmini paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" diyerek Beşiktaş'a göndermede bulundu.
GALATASARAY GÖNDERME YAPTI!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği günün sabahında ise Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım oldukça tepki topladı. Sarı kırmızılıların hesaplarından her sabah farklı fotoğraflarla yapılan 'Günaydın Galatasaray Ailesi' adlı paylaşımın görselinde bu kez 2000'de kazanılan UEFA Kupası yer alıyordu.
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