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galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR!

Bu sezon Riekerink tarafından kulübede unutulan Martin Linnes ayrılmak istiyor!

Tarih : 16 Kasım 2016, 14:31
Puan Ver : Galatasaray'dan Ayrılmak İstiyor!(5/10)3


Galatasaray'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes, ayrılmaya hazırlanıyor. Sabri ve Cavanda'nın gerisinde kalan başarılı sağ bek, artık forma giyemeyecekse kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini söyledi.



Devre arasına kadar bekleyecek olan yönetim, hocasının raporuna göre hareket etmeye hazırlanıyor. Linnes bu sezon 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da forma giyerek toplam 249 dakika süre aldı.



 



kaynak:hürriyet








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