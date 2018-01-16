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Galatasaray'dan ayrılıp Çin'e gitti

GALATASARAY'DAN AYRILIP ÇİN'E GİTTİ

Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor, geçen hafta Şanghay'a giderek Çin takımlarıyla görüştü.

Tarih : 16 Ocak 2018, 12:00
Puan Ver : Galatasaray'dan Ayrılıp Çin'e Gitti(6/10)2

Galatasaray'dan gönderilen Igor Tudor'un yeni takımının Çin'den olacağı iddia edildi.

Hırvat 24 Sata gazetesi, Tudor'un geçen hafta İstanbul üzerinden Şanghay'a gittiğini burada bir takım görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Takım adı veya hangi şehirde çalışacağı ile ilgili bilgi verilmeyen Tudor için açıklamanın Ocak ayı bitmeden yapılacağı iddia edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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