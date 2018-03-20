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Galatasaray'dan ayrıldı, şimdi kabusu yaşıyor

GALATASARAY'DAN AYRILDI, ŞİMDİ KABUSU YAŞIYOR

Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tarih : 20 Mart 2018, 09:30
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Galatasaray'a sezon başında Osmanlıspor'dan gelen ve ara transferin son günü Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.

7 haftadır galip gelemeyen Stoke City, Premier Lig'in dibine demir attı. Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke'un sıradaki rakibi Arsenal.

ALT LİGE DÜŞEBİLİR

Ndiaye, Galatasaray'la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship'e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle ciddi şekilde karşı karşıya...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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