Portekiz ekibi Porto, Galatasaray'dan transfer ettiği Alex Telles için 30 milyon euroluk fiyat belirledi. Brezilyalı futbolcu bu fiyata satılırsa sarı-kırmızılılar 3 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmesine "Sonraki satıştan %10 pay alınacaktır" maddesi konulan Alex Telles, dünya devlerinin listesine girdi.

33 MAÇTA 16 ASİSTİ VAR

Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan Alex Telles, Avrupa devlerinin gözdesi.

Chelsea ve Juventus'un istediği Brezilyalı futbolcu için, Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Galatasaray da bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak. Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada