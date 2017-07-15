GALATASARAY'DAN AYRILAN SNEİJDER, SAMPDORİA'YA GİTMEK İSTİYOR
Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder, İtalyan ekibi Sampdoria'nın kendisiyle ilgilenmesine yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'dan ayrılan, Sampdoria ve LA Galaxy'nin ilgilendiği Wesley Sneijder İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor...
Amerika Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden LA Galaxy'nin de gündemindeki Wesley Sneijder'in, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria'ya daha yakın olduğu ortaya çıktı. Çizme basınına da yansıyan haberde Hollandalı oyuncunun yüksek seviyede futbol oynamak istediği için Sampdoria'nın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.
İLK TERCİHİ SAMPDORIA
Sporx'in haberine Sneijder'in menajeri Guido Albers de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun Sampdoria'ya daha sıcak baktığını "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu an diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria" sözleriyle dile getirmişti.
Kaynak: haberinburada
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