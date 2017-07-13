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GALATASARAY'DAN AYRILAN SABRİ SARIOĞLU, KAYSERİSPOR'LA ANLAŞTI


Galatasaray'dan Ayrılan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la Anlaştı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Galatasaray'dan Ayrılan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la Anlaştı(5/10)1

Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve bu sezon sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nun geleceği belli oldu.

YENİ DURAK KAYSERİSPOR

Deneyimli futbolcu Galatasaray'ın ardından bir diğer Sarı-Kırmızılı kulüp olan Kayserispor'la anlaşmaya vardı. Erzurum'da bir otelde Kayserispor yöneticileri ile görüştü ve 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor'un bu transferi yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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