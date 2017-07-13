GALATASARAY'DAN AYRILAN SABRİ SARIOĞLU, KAYSERİSPOR'LA ANLAŞTI
Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve bu sezon sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nun geleceği belli oldu.
YENİ DURAK KAYSERİSPOR
Deneyimli futbolcu Galatasaray'ın ardından bir diğer Sarı-Kırmızılı kulüp olan Kayserispor'la anlaşmaya vardı. Erzurum'da bir otelde Kayserispor yöneticileri ile görüştü ve 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor'un bu transferi yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar