Galatasaray'da yıllık 1.2 milyon Euro alan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la bu paranın neredeyse çeyreğine anlaştı.

Galatasaray' la bağları tamamen kopan Sabri Sarıoğlu yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Tecrübeli futbolcunun işi sadece imzaya kalırken Sabri artık eskisi kadar para kazanamayacak. Bugüne kadar Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayan Sabri geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımdan 1 milyon 250 bin Euro kazanırken, Kayserispor'da sadece 375 bin Euro elde edecek. Böylece geçen sezon aldığı paranın neredeyse 4'te bir rakamıyla Kayserispor'da forma giyecek.

2 YILLIK İMZA ATACAK

Kayserispor Başkanı Erol Bedir Sabri ile 2 saat süren bir toplantının ardından her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'da yıllarca top koşturan tecrübeli futbolcunun en kısa zamanda 2 yıllık sözleşme yapacağı öne sürüldü.

AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK

Sabri Sarıoğlu'nun imzadan sonra Kayserispor'un Avusturya'da yapacağı kampa katılacağı öğrenildi. Sabri'ye özel bir program verileceği ve yıldız oyuncunun lig başlayana kadar idman eksikliğini kapatmaya çalışacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada