GALATASARAY'DAN AYRILAN PODOLSKİ, YENİ TAKIMINA SÜPER BAŞLADI
Japonya Ligi'nde Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, ilk resmi maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Japonya Birinci Futbol Ligi'nin 20. haftasında Vissel Kobe, Omiya Ardija'yı konuk etti. Yeni transfer Podolski, 49. ve 62. dakikalarda takımı adına 2 gole imza attı.
Podolski'nin ilk kez forma giydiği lig maçında Vissel Kobe, rakibini 3-1 mağlup etti.
Kaynak: haberinburada
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