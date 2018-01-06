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Galatasaray'dan ayrılan Nigel de Jong'un yeni takımı belli oldu

GALATASARAY'DAN AYRILAN NİGEL DE JONG'UN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.

Tarih : 06 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Galatasaray'dan Ayrılan Nigel De Jong'un Yeni Takımı Belli Oldu(6/10)2

Galatasaray'ın bugün sözleşmesini feshettiği Nigel De Jong çok geçmeden kendisine yeni bir kulüp buldu.

Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Hollandalı futbolcu, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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