

Döviz kurundaki artış yüzünden borçları daha artan ve bu yüzden takviye düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut'la yapılan anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşacak olması nedeniyle fikrini değiştirdi.







Galatasaray'da gözler devre arası transferine çevrildi. Futbol komitesi ile Teknik Direktör Jan Olde Riekerink arasında gerçekleşen zirvede üç oyuncunun kadroya katılmasına karar verildi.







kaynak:fanatik