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galatasaray'da yüzler gülmüyor

GALATASARAY'DA YÜZLER GÜLMÜYOR

Süper Lig'de son 2 iç saha maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, zirvenin 6 puan gerisine düştü. Galatasaray'ın en skorer ismi durumundaki Eren Derdiyok, son 5 lig maçında skora katkı yapamadı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 14:40
Puan Ver : Galatasaray'da Yüzler Gülmüyor(10/10)12


Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'ın son maçlarda aldığı sonuçlar moralleri bozdu.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin özellikle son iki iç saha maçında aldığı yenilgiler, zirve yarışında hesapları alt üst etti.



Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 kaybeden Galatasaray, lig lideri Medipol Başakşehir'e de yine sahasında dün 2-1 mağlup olmasıyla zirvenin 6 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.








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