

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'ın son maçlarda aldığı sonuçlar moralleri bozdu.







Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin özellikle son iki iç saha maçında aldığı yenilgiler, zirve yarışında hesapları alt üst etti.







Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 kaybeden Galatasaray, lig lideri Medipol Başakşehir'e de yine sahasında dün 2-1 mağlup olmasıyla zirvenin 6 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.