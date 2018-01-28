Trabzonspor, Evinde Fenerbahçe'yle 1-1 Berabere Kaldı
Bu Pozisyon Maçın Önüne Geçti
Obradovic'ten İzleyenleri Şaşkına Çeviren Tokat
Abd'nin Önde Gelen Türk Girişimcilerinden Hamdi Ulukaya Evlendi
Trabzonsporlu Taraftarlardan Fenerbahçe Maçı Öncesi Şike Göndermesi
Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı
File Derbisinde Zafer Galatasaray'ın
Fenerbahçeli Taraftarlar, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor Maçı 11'ine İnanamadı
Kasımpaşa, Igor Tudor'la İlgilendikleri Yönündeki Haberleri Yalanladı
Antalya, Uzatmada Gelen Golle Kahroldu
Hükümet, Çalışan Anneye Aylık 400 Lira Destek Verecek
7 Maçta 6 Yenilgi Gelince Hoca Kovuldu
Hayalindeki 10 Numara Belli Oldu
Serada Çalışan Çiftçiden İlginç Buluş
Fenerbahçe Maçının Skorunu Verdi
Ypg'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, Pfdk'ya Sevk Edildi
Beşiktaş'ta Larin Hesapları Altüst Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Ekselansları Tarih Yazdı
Karadeniz'de, Fırtına Balık Fiyatlarını Katladı

Galatasaray'da Yönetimden Celal Acar İstifa Ediyor

GALATASARAY'DA YÖNETİMDEN CELAL ACAR İSTİFA EDİYOR

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, yarın istifa edecek.

Tarih : 28 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Galatasaray'da Yönetimden Celal Acar İstifa Ediyor(6/10)2

Galatasaray'da başkan seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan ve 2. başkan olması beklenen Celal Açar, yarın istifa dilekçesini verecek.

"İSTİFA DİLEKÇEMİ SUNACAĞIM"

79 yaşındaki Celal Açar, "Sayın başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için pazartesi günü (yarın) istifa dilekçemi sunacağım" dedi.

CELAL ACAR GÖREVİ KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Açar, görev dağılımı yapılacağı günün bir gün öncesinde Cengiz ile görüşmüş, Galatasaray Başkanı, yaşlı olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine Celal Açar, hiçbir görevi kabul etmeyeceğini bildirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Yönetimden  Celal  Acar  İstifa  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER