GALATASARAY'DA YÖNETİMDEN CELAL ACAR İSTİFA EDİYOR
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, yarın istifa edecek.
Galatasaray'da başkan seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan ve 2. başkan olması beklenen Celal Açar, yarın istifa dilekçesini verecek.
"İSTİFA DİLEKÇEMİ SUNACAĞIM"
79 yaşındaki Celal Açar, "Sayın başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için pazartesi günü (yarın) istifa dilekçemi sunacağım" dedi.
CELAL ACAR GÖREVİ KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Açar, görev dağılımı yapılacağı günün bir gün öncesinde Cengiz ile görüşmüş, Galatasaray Başkanı, yaşlı olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine Celal Açar, hiçbir görevi kabul etmeyeceğini bildirmişti.
Kaynak: haberinburada
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