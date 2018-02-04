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Galatasaray'da yıldız futbolcu cezalı duruma düştü

GALATASARAY'DA YILDIZ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sivasspor maçında 4. sarı kartını gören Fernando Muslera cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Tarih : 04 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Galatasaray'da Yıldız Futbolcu Cezalı Duruma Düştü(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşırken, Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı.

77. dakikada sarı kart gören Uruguaylı file bekçisi, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

ERAY VEYA CARRASCO FORMA GİYECEK

Antalyaspor maçında kaleyi Fransız kaleci Cedric Carrasco veya Eray İşcan koruyacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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