GALATASARAY'DA YILDIZ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sivasspor maçında 4. sarı kartını gören Fernando Muslera cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşırken, Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı.
77. dakikada sarı kart gören Uruguaylı file bekçisi, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
ERAY VEYA CARRASCO FORMA GİYECEK
Antalyaspor maçında kaleyi Fransız kaleci Cedric Carrasco veya Eray İşcan koruyacak.
Kaynak: haberinburada
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