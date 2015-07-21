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galatasaray'da yeni kriz: sneijder !

GALATASARAY'DA YENİ KRİZ: SNEİJDER !

Cim-Bom, “Sözleşmeyi uzatırız” dediği Hollandalı futbolcuyla masaya oturdu, toplam 5 milyon euro olan yıllık parasını düşürmesini istedi.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 09:07
Puan Ver : Galatasaray'da Yeni Kriz: Sneijder !(8/10)5


Cim-Bom, “Sözleşmeyi uzatırız” dediği Hollandalı futbolcuyla masaya oturdu, toplam 5 milyon euro olan yıllık parasını düşürmesini istedi. Üstelik yıldız oyuncunun istediği mukavele, üç değil, iki yıldı. Bu sorunlar nedeniyle yeni mukavele de yapılamadı.



Haftalardır Felipe Melo kriziyle boğuşan Galatasaray'ın şimdi de Wesley Sneijder ile yenileyeceği sözleşme problem oldu. Taraflar anlaşma sağlayamayınca yeni mukavele de yapılamadı. Sezon sonu bitecek sözleşmeyi 3 sene daha uzatmak isteyen Galatasaray, Hollandalı futbolcudan biraz fedakarlık istedi. Ancak oyuncunun indirime yanaşmadığı ortaya çıktı.








Etiketler: Galatasaray  Da  Yeni  Kriz  Sneijder      haber

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