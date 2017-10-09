GALATASARAY'DA YASİN ÖZTEKİN, DEVRE ARASINDA TAKIMDAN AYRILIYOR
Galatasaray'da bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Yasin Öztekin, iki Alman takımından teklif aldı. 30 yaşındaki futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Geçtiğimiz iki sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olmasına rağmen bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Yasin Öztekin ayrılık kararı aldı... Milli futbolcuya menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yasin yeniden Bundesliga'ya gitmeye sıcak bakıyor.
İSTEMEYEN ADAMI TUTMAM!
Tecrübeli yıldızın ayrılık kararını Cenk Ergün ve Igor Tudor'a da ilettiği belirtiliyor. Tudor'un Yasin'le ilgili yönetime, "Burada durmak istemeyen kimseyi takımda tutamam" dediği ifade ediliyor.
KULÜBE GELEN BİR TEKLİF YOK
Yönetim de daha önce zam krizi yaşadığı Yasin Öztekin'le yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Fakat yıldız futbolcuya talip olan Alman kulüpleri şu ana kadar sarı-kırmızılılara herhangi bir teklif yapmadı.
BU SEZON GOL VEYA ASİSTİ YOK
Feghouli transferi ve Rodrigues'in yüksek formu sonrası bu sezon ligde hiç 11'de oynayamayan Yasin ancak son dakikalarda şans buluyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar gol veya asist de üretemedi.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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