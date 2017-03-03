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galatasaray'da wesley sneijder şoku

GALATASARAY'DA WESLEY SNEİJDER ŞOKU

NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Sarı kırmızılı ekipte yapılan idmanda sakatlanan Wesley Sneijder 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 03 Mart 2017, 12:55
Puan Ver : Galatasaray'da Wesley Sneijder Şoku(8/10)7


NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Sarı kırmızılı ekipte yapılan idmanda sakatlanan Wesley Sneijder 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.



 



kaynak:haberler








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