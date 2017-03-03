GALATASARAY'DA WESLEY SNEİJDER ŞOKU
NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Sarı kırmızılı ekipte yapılan idmanda sakatlanan Wesley Sneijder 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.
NTV Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Sarı kırmızılı ekipte yapılan idmanda sakatlanan Wesley Sneijder 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.
kaynak:haberler
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