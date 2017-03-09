

Hırvat teknik direktör, kulüp dergisinin mart ayı sayısına verdiği röportajda, futbola bakış açısı, Galatasaray'a geliş süreci ve Türkiye hakkındaki düşünceleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.







Tudor, sarı-kırmızılı takımı çalıştırmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istiyorum. Bir insan Galatasaray'da çalışırken daha fazla ne isteyebilir ki? İnanılmaz bir kulüpte, harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Kulüpte bir yer edinmek, gelişimin doğru karar olduğunu göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah