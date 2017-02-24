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galatasaray'da ünal aysal'ın tekrar adaylığı konuşuluyor

GALATASARAY'DA ÜNAL AYSAL'IN TEKRAR ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal'ın sarı-kırmızılı takımda yeniden başkanlığa aday olacağı gündeme geldi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 09:29
Puan Ver : Galatasaray'da Ünal Aysal'ın Tekrar Adaylığı Konuşuluyor(7/10)6


 Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, pazartesi günkü Beşiktaş derbisini izlemek için TT Arena'daki locasına gidecek. Aysal'ın Galatasaray'da yeniden başkanlığa adaylığını koyacağı yönündeki söylentiler de artmaya başladı.



YARSUVAT: DENİZLİ AYAKTA DURAMAZDI



Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, birlikte çalıştığı Başkan Dursun Özbek'i ve geçen yıl görev yapan Mustafa Denizli'yi eleştirdi: "Florya'nın da Riva'yla aynı pakete dahil edilmesi hataydı. Bu anlaşma Galatasaray'ın lehine değil. 170-220 milyon TL arası bir ücret Denizbank'a gitti. Mustafa Denizli tercihi de kötüydü. Soğuk havalı deplasmanlara gidemezdi. Yaşı ortada. Ayakta durup maç izleyemezdi. Tudor'un geliş şeklini yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp."



 



kaynak:haberler








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