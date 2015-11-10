

Galatasaray'da Umut Bulut'un sözleşmesiuzatıldı. TFF'nin resmi sitesine bakıldığında Umut Bulut'un sözleşmesinin 2017 sezonun sonunda bittiği yazıyor. Fakat 2013'te Toulouse'dan transfer edilen Umut'un o dönemde KAP'a yapılan sözleşme açıklamasında ise farklı bir durum vardı. Sözleşmede; 'ilk sezon 1 milyon 750 bin euro, ikinci sezon 1.8 milyon euro bu sezon ise 1 milyon 850 bin euro garanti paraya oynayıp, maç başına da 15 bin euro alacağı' yazıyordu.