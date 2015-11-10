GALATASARAY'DA UMUT BULUT SÜRPRİZİ
Galatasaray'da eleştirilen isimlerden Umut Bulut'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığı ortaya çıktı
Galatasaray'da Umut Bulut'un sözleşmesiuzatıldı. TFF'nin resmi sitesine bakıldığında Umut Bulut'un sözleşmesinin 2017 sezonun sonunda bittiği yazıyor. Fakat 2013'te Toulouse'dan transfer edilen Umut'un o dönemde KAP'a yapılan sözleşme açıklamasında ise farklı bir durum vardı. Sözleşmede; 'ilk sezon 1 milyon 750 bin euro, ikinci sezon 1.8 milyon euro bu sezon ise 1 milyon 850 bin euro garanti paraya oynayıp, maç başına da 15 bin euro alacağı' yazıyordu.
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