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galatasaray'da umut bulut sürprizi

GALATASARAY'DA UMUT BULUT SÜRPRİZİ

Galatasaray'da eleştirilen isimlerden Umut Bulut'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığı ortaya çıktı

Tarih : 10 Kasım 2015, 11:15
Puan Ver : Galatasaray'da Umut Bulut Sürprizi(6/10)6


Galatasaray'da Umut Bulut'un sözleşmesiuzatıldı. TFF'nin resmi sitesine bakıldığında Umut Bulut'un sözleşmesinin 2017 sezonun sonunda bittiği yazıyor. Fakat 2013'te Toulouse'dan transfer edilen Umut'un o dönemde KAP'a yapılan sözleşme açıklamasında ise farklı bir durum vardı. Sözleşmede; 'ilk sezon 1 milyon 750 bin euro, ikinci sezon 1.8 milyon euro bu sezon ise 1 milyon 850 bin euro garanti paraya oynayıp, maç başına da 15 bin euro alacağı' yazıyordu.








Etiketler: Galatasaray  Da  Umut  Bulut  Sürprizi    haber

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