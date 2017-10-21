Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor 'imaj' konusuna dikkat çekti.

"EN YAKIŞIKLI HALİNİZLE SAHADA OLUN"

Türkiye'de ve dünyada pek çok kişinin gözünün pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda olacağını belirten Hırvat çalıştırıcının, oyuncularına, "Binlerce insan sizi izlemek için stada gelecek. Milyonlarca kişi de TV başında olacak. Herkes tıraşını olsun. En yakışıklı halinizle sahada olun. Önce kalpleri kazanın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada