

GOMIS'DE İŞLEM TAMAM



Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile anlaşmasını resmiyete dökmeye hazırlanırken, sarı kırmızılı takım tarafından hazırlanan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Fransız golcü için Swansea'ye 2.5 milyon Euro ödeyecek. Golcü, iki sezon önce bonservis bedeli olmadan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Futbolcu ise Galatasaray'dan senelik 3 milyon Euro garanti para ve maç başı 5 bin Euro alacak. 31 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik anlaşma yapılırken, transferin bugün borsaya bildirilmesi bekleniyor.



BELHANDA İŞİ RESMİYETE DÖKÜLÜYOR



Galatasaray'ın Belhanda transferinde iş artık hukukçulara kaldı. Dinamo Kiev ile 8 milyon Euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuya da 4 senelik anlaşma karşılığında her sezon için 2.5 milyon Euro verecek. Galatasaray kulübü hukukçularını Kiev'e gönderip işi resmiyete dökecek. Belhanda'nın hafta başında İstanbul'a gelmesi planlanıyor.







kaynak:sabah