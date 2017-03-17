GALATASARAY'DA TRABZON DERBİSİ ÖNCESİ 3 EKSİK
Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın kadrosunda Eren, Chedjou ve Hakan yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da kadrodaki isimler belli oldu.
Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
kaynak:sabah
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