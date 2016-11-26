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galatasaray'da tolga ciğerci müdahalesi!

GALATASARAY'DA TOLGA CİĞERCİ MÜDAHALESİ!

Selçuk İnan'ın derbide yedek kalması, Serdar Aziz'in 11'e girmesinin ardından dün de Tolga Ciğerci'nin bu sezon ilk kez kadroya alınmaması, “Yönetim hamlesi” olarak yorumlandı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 12:45
Puan Ver : Galatasaray'da Tolga Ciğerci Müdahalesi!(6/10)8


Galatasaray'da son dönemde yönetimin kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialar, Selçuk İnan'ın Kadıköy'de yedek bırakılması ve Serdar Aziz'in ilk 11'e girmesi ile iyice güçlendi. Ve dün Bursaspor maçında Selçuk ilk 11'e geri dönerken, ilginç bir ismin yokluğu dikkatleri çekti: Tolga Ciğerci. Bu sezon ligde cezası nedeniyle forma giyemediği Başakşehir karşılaşması dışında bütün maçlarda ilk 11 başlayan Tolga, dün 18 kişilik maç kadrosunda yoktu.



Gurbetçi oyuncunun hafif sakatlığı varmış gibi lanse edilse de Tolga, perşembe günü kampta Riekerink'le özel olarak görüşüp, oynamak için hazır olduğunu iletmişti. Tolga'nın kadroya bile alınmaması yönetimin son hamlesi olarak yorumlandı. Bu arada Riekerink, Fenerbahçe derbisinde dökülen hücum hattını Bursaspor önünde değiştirdi. Sinan Gümüş'ün yerine sağ açıkta Yasin Öztekin görev yaparken, son haftaların suskun ismi Eren Derdiyok da ligde ilk kez kulübeye çekildi ve Podolski 11'e girdi. Serdar Aziz'e formasını kaptıran Chedjou ise maç kadrosuna dahi alınmadı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Galatasaray  Da  Tolga  Ciğerci  Müdahalesi    haber

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