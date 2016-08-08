GALATASARAY'DA TOLGA CİĞERCİ İMZAYI ATIYOR
Galatasaray'ın dün akşam İstanbul'a getirdiği Tolga Ciğerci, bugün saat 15'te Sarı Kırmızılılar'la sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'da uzun zamandır kriz yaratan orta saha transferi konusu çözüldü. Cim Bom, Hertha Berlin'in 24 yaşındaki futbolcusu her konuda anlaşmaya varırken, imza töreni de bugün saat 15.00'te yapılacak.
4 yıllık imza
Başarılı oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Galatasaray'ın Tolga için Hertha Berlin'e 3 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.
Tolga'nın da Sarı Kırmızılılar'dan yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
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