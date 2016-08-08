

Galatasaray'da uzun zamandır kriz yaratan orta saha transferi konusu çözüldü. Cim Bom, Hertha Berlin'in 24 yaşındaki futbolcusu her konuda anlaşmaya varırken, imza töreni de bugün saat 15.00'te yapılacak.







4 yıllık imza







Başarılı oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Galatasaray'ın Tolga için Hertha Berlin'e 3 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.







Tolga'nın da Sarı Kırmızılılar'dan yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.