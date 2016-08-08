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galatasaray'da tolga ciğerci imzayı atıyor

GALATASARAY'DA TOLGA CİĞERCİ İMZAYI ATIYOR

Galatasaray'ın dün akşam İstanbul'a getirdiği Tolga Ciğerci, bugün saat 15'te Sarı Kırmızılılar'la sözleşme imzalayacak.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 14:04
Puan Ver : Galatasaray'da Tolga Ciğerci İmzayı Atıyor(0/10)


Galatasaray'da uzun zamandır kriz yaratan orta saha transferi konusu çözüldü. Cim Bom, Hertha Berlin'in 24 yaşındaki futbolcusu her konuda anlaşmaya varırken, imza töreni de bugün saat 15.00'te yapılacak.



4 yıllık imza



Başarılı oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, Galatasaray'ın Tolga için Hertha Berlin'e 3 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.



Tolga'nın da Sarı Kırmızılılar'dan yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.







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