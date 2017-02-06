Dünyanın Kesintisiz En Uzun Uçuşu Yapıldı
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Adil Gür'den Çarpıcı Mhp Yorumu
'tecavüze Uğradım' Diyen Esra Ersoy'dan Flaş Açıklamalar
Galatasaray'da Tek Hedef Lig
Adana'daki Yurt Faciasında Yeni Gelişme!
Ankara Da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Türkiye Varlık Fonu Birçok Katkı Sağlayacak
Trump 'suçlu'yu Buldu: Eğer Bir Şey Olursa...
Göz Tembelliği Tedavisinde Sınır 8-9 Yaş
Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de
Tuba Büyüküstün Ve İbrahim Kutluay Yasak Aşk Yaşıyor
Kırgızistan Fetö İçin Düğmeye Bastı!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Fikret Orman'a Süt Kupası Yanıtı
Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci Günü
Tartıştığı Damadını Öldürdü
19 İlde Daeş Operasyonu!
Meteoroloji Uyardı: Kar Yeniden Geliyor!
Konya'da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

galatasaray'da tek hedef lig

GALATASARAY'DA TEK HEDEF LİG

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Galatasaray'da tek hedef Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu

Tarih : 06 Şubat 2017, 11:56
Puan Ver : Galatasaray'da Tek Hedef Lig(6/10)3


Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 3 sezonu şampiyon tamamladığı bu kulvarda hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlarını mutlu edebilmek için Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.



UEFA Finansal Fair Play normlarını karşılayamadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarının dışında kalan Galatasaray, Türkiye Kupası'na da veda etmesinin ardından tüm konsantrasyonunu lige vermek durumunda kalacak.



BEŞ SEZON SONRA KUPASI KALABİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamaması halinde, 5 yıl aradan sonra bir sezonu kupa kaldırmadan kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. En son 2010-2011 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da başarı sağlayamayan Galatasaray, son 5 sezonda ise bu üç kulvardan en az birinde mutlu sona ulaştı.



 


Türkiye Kupası'ndan elenmesi sonrası elinde yalnızca lig kalan sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'da boy gösterebilmek için de Süper Lig şampiyonluğuna uzanma mecburiyetinde.



SON 5 SEZONDA 15 KUPANIN 10'UNU ALDI

Galatasaray, geride kalan 5 sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da verilen 15 kupanın 10'unu müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 sezonda 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın bu dönemdeki en başarılı sezonu ise üç kulvarda da adını zirveye yazdırdığı 2014-2015 oldu.



GALATASARAY'IN SON 5 SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geride kalan 5 sezonda sarı-kırmızılı ekibin şampiyonlukları şöyle:



Sezon Şampiyonluk

2011-2012 Süper Lig ve TFF Süper Kupa

2012-2013 Süper Lig ve TFF Süper Kupa

2013-2014 Türkiye Kupası

2014-2015 Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa

2015-2016 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Da  Tek  Hedef  Lig    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER