GALATASARAY'DA TARIK ÇAMDAL VE EMRAH BAŞSAN KADRO DIŞI
Fatih Terim, Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ı kadroya almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana hayal kırıklığı yaratan iki ismi kamp kadrosuna almadı.
Bugün devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek olan sarı kırmızılı takımın kafilesinde Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ın yer almadığı öğrenildi.
TAKIM BULSUNLAR RAPORU VERİLDİ
Şu anda yabancı oyuncular gibi yerli kontenjanı da dolu olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim Terim, kadroda yer açmak adına Tarık ve Emrah için 'kulüp bulsunlar' raporu verdi.
İki futbolcunun da performansını Galatasaray için yeterli görmeyen Fatih Terim, Tarık ve Emrah'a da transfer görüşmeleri için izin verip kamp kadrosuna da almadı.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar