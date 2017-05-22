

MESAJINI DE JONG'A KOŞARAK VERDİ!



Geldiği günden bu yana Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı yıldız, yüksek maliyeti nedeniyle yönetim tarafından da gönderilmek isteniyor ancak alınan bu karar gizleniyordu.Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son üç maçta sattığı gollerle yeniden çıkışa geçip, toplamda 5 gol ve yaptığı 14 asistle bir kez daha taraftarın gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncunun, önümüzdeki sezon için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve teknik direktör İgor Tudor'la çalışmak istemediği için, ayrılmayı planladığı öğrenildi.



Bir ara Tudor tarafından yedek bırakılan ancak işler kötü gidince tekrar 11'de oynatılan ve o günden bu yana attığı gollerle dikkat çeken usta oyuncu, Osmanlı maçında attığı gol sonrası da sevincini yine Tudor'la sorun yaşayan vatandaşı De Jong'a koşarak kutlamış ve açıkça mesaj vermişti.



HOLLANDA, AMERİKA VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VAR



Galatasaray'dan ayrılmayı planlayan Sneijder'e ilk teklifin ülkesinden geldiği ve futbola adım attığı ilk takım olan Ajax'ın geri dönmesi için öneride bulunduğu ortaya çıktı.







kaynak:habertürk