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galatasaray'da stoper transferi tamam!

GALATASARAY'DA STOPER TRANSFERİ TAMAM!

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Sözleşmesi biten Chedjou'yu gönderen sarı-kırmızılı ekip, Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:48
Puan Ver : Galatasaray'da Stoper Transferi Tamam!(7/10)5


Cimbom, geçen sezon 16 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki Rumen stoper ile 3 yıllık anlaşma yapılacak. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon euro, kulübü Napoli'ye de 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI



Steaua Bükreş'te parlayan Vlad Chiriches, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılından bu yana Napoli forması giyiyor.



1.84 boyundaki Rumen stoper, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'ın Vlad Chiriches'i 10 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklaması bekleniyor.



VUKOVIC DE LİSTEDE



Galatasaray'a stoper takviyesi için Türkiye'den yeni bir isim gündeme geldi. Vlad Chiriches ile anlaşan Cimbom'un alternatif olarak da Konyaspor'dan Jagos Vukovic'i gündemine aldığı öğrenildi



 



kaynak:sabah






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