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galatasaray'da şok istifa iddiası

GALATASARAY'DA ŞOK İSTİFA İDDİASI

Galatasaray Genel Sekreteri Fatih İşbecer'in görevinden istifa ettiği iddia edildi

Tarih : 08 Haziran 2016, 12:23
Puan Ver : Galatasaray'da Şok İstifa İddiası(7/10)4


Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da günlerdir süren ve kulüpte üst düzey direktörlerin görevlerinden alınmasıyla adeta tavan yapan kriz bugün istifayla sonuçlandı.



Göreve geldiği günden bu yana kulüp içinden de çok ciddi eleştiriler alan genel sekreter Fatih İşbecer, son yönetim kurulu toplantısına katılmamış ve üyeler tarafından ağır eleştiri almıştı.



İşbecer'in istifasını, fazla detaylandırmadan "Mevcut sebeplerden ötürü" diyerek ve mail atarak yönetime sunduğu öğrenildi.








Etiketler: Galatasaray  Da  Şok  İstifa  İddiası    haber

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