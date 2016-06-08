

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da günlerdir süren ve kulüpte üst düzey direktörlerin görevlerinden alınmasıyla adeta tavan yapan kriz bugün istifayla sonuçlandı.



Göreve geldiği günden bu yana kulüp içinden de çok ciddi eleştiriler alan genel sekreter Fatih İşbecer, son yönetim kurulu toplantısına katılmamış ve üyeler tarafından ağır eleştiri almıştı.



İşbecer'in istifasını, fazla detaylandırmadan "Mevcut sebeplerden ötürü" diyerek ve mail atarak yönetime sunduğu öğrenildi.